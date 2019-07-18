Перес отказал Зидану в трансфере Погба

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Перес отказал Зидану в трансфере Погба

Мадридский "Реал" не будет покупать этим летом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает ESPN.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес лично проинформировал об этом главного тренера команды Зинедина Зидана, который лоббировал сделку.

Руководитель "бланкос" пояснил французскому наставнику, что трансфер 26-летнего футболиста в текущее межсезонье невозможен по финансовым причинам.

"Реал" уже потратил более 300 миллионов евро на новичков и ещё 200 миллионов на Погба "сливочные" выделить не могут.

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