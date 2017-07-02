Перес отказался от приобретения главной трансферной цели Зидана

Теги реал мадридчелсиэден азарфлорентино пересзинедин зидан

Перес отказался от приобретения главной трансферной цели ЗиданаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес отказался от приобретения главной трансферной цели наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

Как информирует испанская пресса, главный тренер королевского клуба мечтает о полузащитнике лондонского "Челси" Эдене Азаре уже не одно трансферное окно. Несмотря на это, бельгиец до сих пор продолжает защищать цвета "аристократов". И вполне вероятно, что и нынешним летом Азар не переберется в "Реал", так как президент самого титулованного европейского клуба отказал своему наставнику в покупке 26-летнего хавбека.

Напомним, "Реал" намерен перебить все предложения по Себальосу. | soccernews.ru

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