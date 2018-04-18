Перес отказывается продавать Бензема в "Арсенал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отказывается продавать форварда своей команды Карима Бензема в лондонский "Арсенал".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, "канониры" готовы заплатить за 30-летнего нападающего "сливочных" 40 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило босса королевского клуба, который желает выручить за француза порядка вдвое большую сумму.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" определился с размером своего предложения по Кейну. | soccernews.ru