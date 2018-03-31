Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отклонил выгодное предложение по вингеру своей команды Марко Асенсио.

Так, по сведениям испанской прессы, попытки заполучить 22-летнего игрока "сливочных" предпринял лондонский "Челси". За одного из ведущих футболистов королевского клуба "аристократы" были готовы заплатить 150 миллионов евро, однако их предложение было отклонено руководством "Реала".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за свой клуб.

Напомним, Конте назвал цель "Челси" на остаток сезона. | soccernews.ru