Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио

Теги челсимарко асенсиофлорентино пересреал мадрид

Перес отклонил 150-миллионное предложение по АсенсиоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес отклонил выгодное предложение по вингеру своей команды Марко Асенсио.

Так, по сведениям испанской прессы, попытки заполучить 22-летнего игрока "сливочных" предпринял лондонский "Челси". За одного из ведущих футболистов королевского клуба "аристократы" были готовы заплатить 150 миллионов евро, однако их предложение было отклонено руководством "Реала".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за свой клуб.

Напомним, Конте назвал цель "Челси" на остаток сезона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов