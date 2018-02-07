Перес отложил все переговоры до встреч "Реала" с ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отложил все переговоры по комплектации своей команды на следующий сезон до встреч "сливочных" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с французским ПСЖ.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, босс королевского клуба не планирует предпринимать никаких действий в отношении обновления состава и замены главного тренера до 6-го марта, когда состоится ответный матч между действующим обладателем кубка чемпионов и парижанами.

Напомним, о противостоянии с "Реалом" высказался Мбаппе. | soccernews.ru