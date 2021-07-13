Перес отреагировал на публикацию аудиозаписи с его скандальными словами о Касильясе и Рауле

Теги реал мадридфлорентино пересикер касильясрауль

Перес отреагировал на публикацию аудиозаписи с его скандальными словами о Касильясе и Рауле

Фото твиттер MadridistaReal

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес опубликовал официальное заявление по поводу публикации аудиозаписи, на которой он в 2006 году жёстко критикует Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса Бланко.

В частности, руководитель "бланкос" назвал двух легенд королевского клуба "аферистами".

"Я считаю, что нужно прояснить несколько вещей, ведь в сегодняшней публикации газеты El Confidencial опубликованы слова, приписанные мне. Воспроизведенные фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что газета El Confidencial публикует их сегодня, хотя прошло столько лет.

Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста. Эти фразы были опубликованы сейчас, и я понимаю, что это связано с моим участием в проекте по созданию европейской Суперлиги. Я передал это дело в руки адвокатов, которые сейчас изучают, какие действия можно предпринять в сложившейся ситуации", - говорится в заявлении Переса.

Не пропустите: В "Реале" предполагают, кто слил аудиозапись со скандальными словами Переса про Касильяса и Рауля. | http://soccernews.ru
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