Перес отрицает, что "Реал" хотел пригласить Почеттино и Конте
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес утверждает, что королевский клуб не рассматривал кандидатуры Маурисио Почеттино или Антонио Конте после ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.
"Мы довольны назначением Анчелотти. Клуб помнил о нём с самого начала. Ни с Почеттино, ни с Конте переговоров не было", - приводит слова Переса AS.
Ранее сообщалось, что "Реал" хотел пригласить Почеттино, однако его отказался отпускать ПСЖ.
Что касается Конте, то итальянец требовал серьёзных изменений в составе "сливочных", что не входило в планы руководства клуба.
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|Команда
|М
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|1
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14