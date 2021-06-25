Перес отрицает, что "Реал" хотел пригласить Почеттино и Конте

Теги реал мадридфлорентино перескарло анчелоттиантонио контемаурисио почеттино

Перес отрицает, что "Реал" хотел пригласить Почеттино и Конте

Фото твиттер MadridistaReal

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес утверждает, что королевский клуб не рассматривал кандидатуры Маурисио Почеттино или Антонио Конте после ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.

"Мы довольны назначением Анчелотти. Клуб помнил о нём с самого начала. Ни с Почеттино, ни с Конте переговоров не было", - приводит слова Переса AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" хотел пригласить Почеттино, однако его отказался отпускать ПСЖ.

Что касается Конте, то итальянец требовал серьёзных изменений в составе "сливочных", что не входило в планы руководства клуба.

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