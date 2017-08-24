Перес ответил отказом на просьбу Роналду сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира

Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента своего клуба Флорентино Переса пересмотреть его контракт.

В частности, как информирует laSexta, 32-летний нападающий пожелал стать самым высокооплачиваемым игроком планеты. Однако босс королевского клуба ответил отказом на просьбу своей главной звезды. Реакция португальца на полученный отказ остается пока неизвестной.

Отметим, что в настоящее время Роналду получает 25 миллионов евро в год "чистыми". Размер его оклада уступает зарплате вингера ПСЖ Неймара (30 миллионов) и потенциально форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси (40 миллионов).

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