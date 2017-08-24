Перес ответил отказом на просьбу Роналду сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира

Теги реал мадридкриштиану роналдуфлорентино перес

Перес ответил отказом на просьбу Роналду сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мираВедущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента своего клуба Флорентино Переса пересмотреть его контракт.

В частности, как информирует laSexta, 32-летний нападающий пожелал стать самым высокооплачиваемым игроком планеты. Однако босс королевского клуба ответил отказом на просьбу своей главной звезды. Реакция португальца на полученный отказ остается пока неизвестной.

Отметим, что в настоящее время Роналду получает 25 миллионов евро в год "чистыми". Размер его оклада уступает зарплате вингера ПСЖ Неймара (30 миллионов) и потенциально форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси (40 миллионов).

Не пропустите: Роналду отметился великолепным голом в ворота "Фиорентины". | soccernews.ru

комментарии
Сансей

Бля вот какой подъем зп в 32 года?

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Ебань

Сасалда плак-плак...

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Милана

Идиот ты)

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