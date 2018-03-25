Перес ожидает решения от Зидана по его будущему

Теги флорентино пересзинедин зиданреал мадрид

Перес ожидает решения от Зидана по его будущемуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес ожидает от главного тренера своей команды Зинедина Зидана решения по его будущему.

Как информирует Marca, наставник "сливочных" до сих пор не принял решения - останется ли он на "Сантьяго Бернабеу" на следующий сезон.

Отметим, что контракт Зидана с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года, однако, согласно достигнутой договоренности, 45-летний специалист может покинуть клуб в любое время, когда он того пожелает.

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