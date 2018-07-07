Перес озвучил стоимость Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес готов продать форварда Криштиану Роналду за 150 миллионов евро.

Как сообщает источник, цена за 33-летнего португальца максимум может упасть до 130 миллионов евро.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года.

Футболистом интересуется "Ювентус", который готов заплатить за него 100 миллионов евро.

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