Перес озвучил стоимость Роналду

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Перес озвучил стоимость РоналдуПрезидент "Реала" Флорентино Перес готов продать форварда Криштиану Роналду за 150 миллионов евро.

Как сообщает источник, цена за 33-летнего португальца максимум может упасть до 130 миллионов евро.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. 

Футболистом интересуется "Ювентус", который готов заплатить за него 100 миллионов евро.

Читайте: В "Ювентусе" уверены в подписании Роналду  | http://soccernews.ru

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