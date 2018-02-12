Перес озвучил свои требования Зидану по формированию состава "Реала" на матч против ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес озвучил свои требования главному тренеру своей команды Зинедину Зидану по формированию состава на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба пожелал, чтобы в среду на поле "Сантьяго Бернабеу" с первых минут игры вышли Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду. По мнению Переса, участие главных звезд "сливочных" в важных матчах позволит поднять на них трансферную цену.

Напомним, Миятович высказался о возможном расставании "Реала" с Зиданом. | soccernews.ru