Перес передумал увольнять Зидана

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Перес передумал увольнять Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес передумал увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана.

Как сообщает Marca, руководитель королевского клуба заинтересован в продолжении сотрудничества с французским специалистом, однако сам наставник пока не определился со своим будущим.

Напомним, что 45-летний Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года и за этот период выиграл со "сливочными" 8 трофеев.

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