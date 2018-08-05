Перес планирует ответить "Барселоне" на трансфер Видаля

1 Теги барселонафлорентино пересартуро видальреал мадридбавария мюнхентьяго алькантара

Перес планирует ответить "Барселоне" на трансфер ВидаляПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует ответить каталонской "Барселоне" на ее покупку полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба уже в ближайшее время намерен предпринять попытки подписать воспитанника "сине-гранатовых" Тьяго Алькантару, также выступающего за чемпионов Германии.

Напомним,  "Реал" снизил цену на Ковачича. | soccernews.ru

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