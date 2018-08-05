Перес планирует ответить "Барселоне" на трансфер Видаля
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует ответить каталонской "Барселоне" на ее покупку полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.
Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба уже в ближайшее время намерен предпринять попытки подписать воспитанника "сине-гранатовых" Тьяго Алькантару, также выступающего за чемпионов Германии.
Напомним, "Реал" снизил цену на Ковачича. | soccernews.ru
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"Барселона" планирует потратить 100 миллионов евро, приготовленные на Гризманна, на его соотечественника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22