Перес планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги флорентино пересреал мадридзинедин зиданбарселонааяксматтейс де лигт

Перес планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует перехватить трансферную цель каталонской "Барселоны" в лице защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта.

Как информирует испанская пресса, кандидатуру 18-летнего бека голландского гранда как возможный вариант усиления обороны своей команды уже одобрил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. Поэтому босс королевского клуба намерен предпринять шаги, чтобы перспективный футболист оказался в Мадриде, а не Барселоне.

Напомним, Бензема не собирается покидать "Реал". | soccernews.ru

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