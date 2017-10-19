Перес планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует перехватить трансферную цель каталонской "Барселоны" в лице защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта.

Как информирует испанская пресса, кандидатуру 18-летнего бека голландского гранда как возможный вариант усиления обороны своей команды уже одобрил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. Поэтому босс королевского клуба намерен предпринять шаги, чтобы перспективный футболист оказался в Мадриде, а не Барселоне.

Напомним, Бензема не собирается покидать "Реал". | soccernews.ru