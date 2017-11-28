Перес планирует подписать нового вратаря уже в январе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует подписать нового вратаря в свою команду уже в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба нацелился на голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу, по трансферу которого "сливочные" уже начали вести переговоры.

Отметим, что срок действия контракта 23-летнего "стража" ворот с басками истекает летом следующего года, поэтому его трансферная стоимость в январе может оказаться не очень высокой.

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