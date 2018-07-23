Перес планирует потратить 250 миллионов евро на покупку двух игроков на замену Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует потратить 250 миллионов евро на покупку двух игроков на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который этим летом ушел в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, трансфер которого он оценил в 180 миллионов евро, и топового нападающего, которого он намерен подписать за сумму в 70 миллионов евро.

Напомним, "Реал" готов сделать Азара своим самым высокооплачиваемым игроком. | soccernews.ru