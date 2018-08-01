Перес планирует сделать последнее предложение по Азару

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует сделать последнее предложение по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару.

Так, по сведениям испанской прессы, за 27-летнего бельгийца босс королевского клуба планирует выложить 180 миллионов евро. Перес рассчитывает, что данная сумма позволит ему заполучить игрока, о котором он давно мечтал. Если же "аристократы" отклонят и эту ставку, "сливочные" свернут переговоры по нему.

Напомним, Лопетеги удалил свои аккаунты в твиттер и инстаграм. | soccernews.ru