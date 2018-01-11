Перес планирует серьезное обновление состава, рассчитывая сделать минимум три громких приобретения

Теги реал мадридфлорентино перес

Перес планирует серьезное обновление состава, рассчитывая сделать минимум три громких приобретенияСледующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует осуществить серьезное обновление состава своей команды.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба допускает, что текущий сезон может оказаться последним в королевском клубе для Кейлора Наваса, Марсело, Гарета Бэйла и Карима Бензема. Им на замену президент планирует приобрести минимум трех звездных игроков. В настоящее время на эту роль Пересом рассматриваются голкипер Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитник Леонардо Бонуччи ("Милан"), вингер Эден Азар ("Челси") и форварды Неймар (ПСЖ), Мауро Икарди ("Интер") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").

Напомним, Васкес дал совет болельщикам "Реала". | soccernews.ru

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