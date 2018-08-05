Перес планирует установить новый мировой трансферный рекорд

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует установить этим летом новый мировой трансферный рекорд.

Так. по сведениям Football Espana, босс королевского клуба намерен предпринять попытки подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. За лидера атак "шпор" Перес рассчитывает выложить 250 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Перес планирует ответить "Барселоне" на трансфер Видаля. | soccernews.ru