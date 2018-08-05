Перес планирует установить новый мировой трансферный рекорд

4 Теги реал мадридхарри кейнфлорентино перестоттенхэм

Перес планирует установить новый мировой трансферный рекордПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует установить этим летом новый мировой трансферный рекорд.

Так. по сведениям Football Espana, босс королевского клуба намерен предпринять попытки подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. За лидера атак "шпор" Перес рассчитывает выложить 250 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним,  Перес планирует ответить "Барселоне" на трансфер Видаля. | soccernews.ru

Комментарии
Джон

Вот перес урот

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МетеоРрр

Ахахаха Переса пора в психушку сдавать, у него явные проблемы с головой! Продавать Роналдо за сотку и покупать Кейна за 250... Он вообще футбол то смотрит?

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Серж

Рональдо уже старый для футбола и его век скоро закончиться а Кейну еще 25 и он может еще лет 6-7 побегать за Реал в отличие от Рональдо которому осталось от силы пару тройку лет играть.

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Kireman

По делу

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