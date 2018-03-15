Перес планирует включить в сделку по Неймару хавбека "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже строит планы по подписанию ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, чтобы снизить сумму трансфера бразильца, босс королевского клуба рассчитывает включить в будущую сделку по нему полузащитника своей команды Иско. Таким образом, Перес надеется, что покупка 26-летнего нападающего парижан обойдется ему примерно в 200 миллионов евро вместо изначальных 300 миллионов.

Напомним, Эмери высказался о восстановлении Неймара. | soccernews.ru