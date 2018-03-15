Перес планирует включить в сделку по Неймару хавбека "Реала"

Теги реал мадридпсжискофлорентино перес

Перес планирует включить в сделку по Неймару хавбека "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже строит планы по подписанию ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, чтобы снизить сумму трансфера бразильца, босс королевского клуба рассчитывает включить в будущую сделку по нему полузащитника своей команды Иско. Таким образом, Перес надеется, что покупка 26-летнего нападающего парижан обойдется ему примерно в 200 миллионов евро вместо изначальных 300 миллионов.

Напомним, Эмери высказался о восстановлении Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов