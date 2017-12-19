Перес планирует воспользоваться проблемами Дибалы в "Ювентусе"

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Перес планирует воспользоваться проблемами Дибалы в "Ювентусе"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует воспользоваться проблемами форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба внимательно следит за ситуацией с 24-летним нападающим "старой сеньоры", который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Массимилиано Аллегри. И в случае, если аргентинец изъявит желание летом сменить клуб, Перес будет готов предпринять попытки его подписать.

Напомним, Дибала уже поставил условие потенциальным покупателям. | soccernews.ru

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