Перес поддержал Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказал слова поддержки главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

"У нас есть команда, которая находится на пути к поставленным целям с замечательным тренером Зинедином Зиданом. Он добился всего благодаря "Реалу" - команде своей жизни. Считаю, что Зидан является одним из наших великих символов, одной из самых больших икон. В себе он объединяет ценности и талант, которые необходимы, чтобы быть лидером одного из лучших составов" - цитирует Переса AS.

Отметим, что "Реал" провалил старт текущего сезона и по итогам 14 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе всего 28 очков.

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