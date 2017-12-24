Перес поддержал Зидана после Эль Класико

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Перес поддержал Зидана после Эль КласикоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес поддержал главного тренера своей команды Зинедина Зидана после разгромного поражения в Эль Класико.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию вчерашнего матча против каталонской "Барселоны" босс королевского клуба находился не в лучшем расположении духа, однако он традиционно спустился в раздевалку команды, чтобы выразить свою поддержку французскому специалисту.

Напомним, летом Перес намерен побить мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru

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