Перес поддержал Зидана после Эль Класико

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поддержал главного тренера своей команды Зинедина Зидана после разгромного поражения в Эль Класико.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию вчерашнего матча против каталонской "Барселоны" босс королевского клуба находился не в лучшем расположении духа, однако он традиционно спустился в раздевалку команды, чтобы выразить свою поддержку французскому специалисту.

Напомним, летом Перес намерен побить мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru