Перес поднял цену на Бэйла

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поднял цену на вингера своей команды Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на сегодняшний день босс королевского клуба оценивает валлийца в 150 миллионов евро вместо ранее заявленных 90 миллионов. В то же время не исключается, что Перес вполне будет готов расстаться с игроком, если по нему поступит предложение в размере 120-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 19 мячей и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готов обменять Бэйла на Салаха. | soccernews.ru