Перес похвалил Бэйла и Бензема

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил игру нападающих клуба Гарета Бэйла и Карима Бензема.

"Бэйл забил великолепный гол. Он был одним из лучших футболистов на поле. Я сказал ему, что он потрясающе сыграл, но он и сам понимал это.

Бэйл - один из лучших футболистов в мире, как и Бензема. Они феноменальны" - приводит слова Переса сайт УЕФА.

Напомним, что Бэйл был признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов.

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