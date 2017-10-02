Перес похвалил Криштиану Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высоко отозвался о португальском нападающем "сливочных" Криштиану Роналду.

"Роналду является лучшим бомбардиром в истории нашего клуба. Он - лучший пример ДНК "Реала", таланта и амбиций" - цитирует Переса Bleacher Report.

Напомним, что Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в Ла Лиге. | http://soccernews.ru