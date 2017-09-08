Перес: "Покупка Мбаппе принесла бы "Реалу" больше вреда, чем пользы"

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Перес: "Покупка Мбаппе принесла бы "Реалу" больше вреда, чем пользы"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о возможном приобретении бывшего форварда "Монако" Килиана Мбаппе, этим летом перешедшего в ПСЖ.

"Купить игрока за 180 или 200 миллионов? Этого не произойдет, но в настоящий момент такой трансфер принес бы нам больше вреда, чем помощи. Мы контактировали с Мбаппе. Но, в конце концов, он решил уйти в ПСЖ, он родился в Париже, и это его решение. У них было время, чтобы привлечь такого великого игрока, как он. Ему поступило хорошее предложение от ПСЖ", - цитирует Переса Don Balon.

Напомним, Перес высказался о судействе в Ла Лиге. | soccernews.ru

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