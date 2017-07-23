Перес пообещал Зидану приобрести форварда

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Перес пообещал Зидану приобрести форвардаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес пообещал главному тренеру своей команды Зинедину Зидану приобрести форварда.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба в настоящее время находится в Лос-Анджелесе, где также расположились и подопечные француза. Ввиду этого, Перес воспользовался ситуацией, дабы обсудить с наставником "сливочных" трансферные дела клуба и текущую обстановку в команде. В свою очередь, Зидан попросил президента подписать в течение ближайших недель форварда, на что он получил одобрительный ответ от босса "Реала".

Напомним, сегодня ночью "Реал" сыграет против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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