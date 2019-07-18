Перес попросил Зидана пересмотреть своё отношение к Бэйлу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес обратился с просьбой к главному тренеру команды Зинедину Зидану.

Как сообщает The Independent, руководитель королевского клуба просит французского наставника пересмотреть своё отношение к вингеру Гарету Бэйлу.

Зидан не рассчитывает на 30-летнего валлийца, однако продать его не удаётся в виду отсутствия предложений.

Поэтому Перес пытается убедить тренера дать Бэйлу ещё один шанс и почаще выпускать его на поле.

Контракт британца с "бланкос" рассчитан до 2022 года. Его зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.

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