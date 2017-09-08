Перес попытался объяснить, почему "Барселона" выиграла шесть из последних десяти чемпионатов Испании

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес ответил на достаточно неудобный для него и его клуба вопрос.

"Как я объясню то, что "Барселона" выиграла шесть чемпионских титулов из последних десяти? Я бы объяснил это вам, но боюсь, что вам это не понравится", - ответил босс королевского клуба на вопрос одного из журналистов.

Напомним, Бэйл не поможет "Реалу" в матче против "Леванте". | soccernews.ru