Перес попытался объяснить, почему "Барселона" выиграла шесть из последних десяти чемпионатов Испании

Теги барселонареал мадридфлорентино перес

Перес попытался объяснить, почему "Барселона" выиграла шесть из последних десяти чемпионатов ИспанииПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес ответил на достаточно неудобный для него и его клуба вопрос.

"Как я объясню то, что "Барселона" выиграла шесть чемпионских титулов из последних десяти? Я бы объяснил это вам, но боюсь, что вам это не понравится", - ответил босс королевского клуба на вопрос одного из журналистов.

Напомним, Бэйл не поможет "Реалу" в матче против "Леванте". | soccernews.ru

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