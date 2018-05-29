Перес пошел на уступки по Бензема

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пошел на уступки в вопросе по будущему форварда своей команды Карима Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба решил согласиться с главным тренером Зинедином Зиданом и сохранить 30-летнего нападающего на "Сантьяго Бернабеу" на следующий сезон. Однако Перес уведомил французского специалиста, что будет готов продать его соотечественника, если по нему поступит предложение в размере 80-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, Бензема определился со своим будущим. | soccernews.ru