Перес: "Постараемся обыграть "Барселону" так же, как "МЮ"

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал о том, как команда настраивается на матчи Суперкубка Испании против "Барселоны".

По словам функционера, его команда постарается играть против каталонцев так же, как против "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче за Суперкубок Европы.

"У них отличная команда, нас ждут два очень тяжелых матча. Постараемся обыграть их так же, как "МЮ", - отметил он.

Первая игра за Суперкубок Испании пройдет 13 августа на "Камп Ноу", а ответная – спустя три дня. | http://soccernews.ru