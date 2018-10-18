Перес поставил ультиматум Лопетеги

Теги реал мадридфлорентино пересхулен лопетеги

Перес поставил ультиматум ЛопетегиПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес поставил ультиматум главному тренеру своей команды Хулену Лопетеги.

Так, согласно сведениям Corriere dello Sport, босс королевского клуба предупредил 52-летнего специалиста о том, что он будет оправлен в отставку, если в ближайших играх против "Леванте", чешской "Виктории" и каталонской "Барселоны" команда не продемонстрирует признаки выхода из кризиса.

Напомним,  "Реал" получил привлекательное предложение по Бензема. | soccernews.ru

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