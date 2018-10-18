Перес поставил ультиматум Лопетеги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поставил ультиматум главному тренеру своей команды Хулену Лопетеги.

Так, согласно сведениям Corriere dello Sport, босс королевского клуба предупредил 52-летнего специалиста о том, что он будет оправлен в отставку, если в ближайших играх против "Леванте", чешской "Виктории" и каталонской "Барселоны" команда не продемонстрирует признаки выхода из кризиса.

Напомним, "Реал" получил привлекательное предложение по Бензема. | soccernews.ru