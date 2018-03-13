Перес поставил условие Роналду для продления контракта с ним

Теги реал мадридкриштиану роналдуфлорентино перес

Перес поставил условие Роналду для продления контракта с нимПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес поставил условие ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду для продления контракта с ним.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба согласился на повышение оклада португальца до 35-ти миллионов евро за сезон в обмен на обещание того, что тот в будущем не будет препятствовать его продаже в китайскую Суперлигу либо американскую МЛС.

В нынешнем сезоне Роналду забил 33 мяча и сделал 5 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" может получить помощь в возможном трансфере Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Рада за Реал!!!

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