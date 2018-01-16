Перес "повесил" ценник на Бензема

Теги реал мадридфлорентино перескарим бензема

Перес "повесил" ценник на БенземаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с трансферной стоимостью форварда своей команды Карима Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, следующим летом босс королевского клуба будет готов беспрепятственно расстаться с 30-летний французом, если по нему поступит предложение в размере 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду поставил условие "Реалу". | soccernews.ru

комментарии
мангол

Он не нужен и за 10 лямов

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altair2004

Дай Бог на Дзюбу поменять!!!

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???

ахахахх 60 лямов Перес,алло,алло,тут 30 летний челик у которого результативность хуже чем у какого-нибудь КоКорина или Смолова блять за 20 матчей почти нихуя не сделать(прошлые сезоны примерно на таком же уровне) за такого дай бог 30 лямов и то только за его прошлые заслуги в футболе.

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за 45 бы продать... 60 не цена за Бензема!

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