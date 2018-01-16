Перес "повесил" ценник на Бензема
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с трансферной стоимостью форварда своей команды Карима Бензема.
Так, по сведениям испанской прессы, следующим летом босс королевского клуба будет готов беспрепятственно расстаться с 30-летний французом, если по нему поступит предложение в размере 60-ти миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бензема забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за "Реал".
Напомним, Роналду поставил условие "Реалу". | soccernews.ru
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