Перес поздравил Роналду с 35-летием

Президент "Реала" Флорентино Перес не оставил без внимания юбилей нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, португалец отмечает 35-летие.

"Поздравления лучшему футболисту в мире. Мы отлично помним тебя", - заявил Перес.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За это время он четырежды выигрывал Лигу Чемпионов.

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