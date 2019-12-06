Перес предложил Инфантино создать европейскую суперлигу

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Перес предложил Инфантино создать европейскую суперлигу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес лоббирует идею создания европейской суперлиги, которая будет состоять из лучших команд топ-5 европейских чемпионатов.

Как сообщает New York Times, руководитель королевского клуба уже озвучил своё предложение главе ФИФА Джанни Инфантино.

По задумке Переса, новый турнир будет состоять из двух дивизионов по 20 команд. Суперлига будет длиться полный сезон, то есть её участники не будут участвовать в своих национальных чемпионатах.

Согласно прогнозам, клубы смогут удвоить свои доходы в случае участия в европейской суперлиге.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Перес понял, что мешку ничего не сетит на в Испании, ни в Лиге Чемпионов, решил сделаиь ход конём. .....Вот только дедушка Фло ошибается, АПЛ сейчас на подъёме, и она никогда не предаст английский футбол и клубы, которые уже доминируют в ЛЧ и ЛЕ.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*не СВЕТИТ

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В каждом матче Реала будут голы с оффсайда?))

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