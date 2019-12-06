Перес предложил Инфантино создать европейскую суперлигу
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес лоббирует идею создания европейской суперлиги, которая будет состоять из лучших команд топ-5 европейских чемпионатов.
Как сообщает New York Times, руководитель королевского клуба уже озвучил своё предложение главе ФИФА Джанни Инфантино.
По задумке Переса, новый турнир будет состоять из двух дивизионов по 20 команд. Суперлига будет длиться полный сезон, то есть её участники не будут участвовать в своих национальных чемпионатах.
Согласно прогнозам, клубы смогут удвоить свои доходы в случае участия в европейской суперлиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6