Перес предложил ПСЖ приобрести двух игроков "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил французскому ПСЖ приобрести двух игроков своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба заявил парижанам о своей готовности расстаться с полузащитником Иско и форвардом Каримом Бензема. Однако данное предложение не устроило руководство "красно-синих" - за первого была запрошена слишком высокая цена, а в подписании второго было отказано из-за его невнятных выступлений в текущем сезоне.

Напомним, Слуцкий считает, что ПСЖ был сильнее "Реала". | soccernews.ru