Перес предложил ПСЖ приобрести двух игроков "Реала"

Теги реал мадридпсжфлорентино пересискокарим бензема

Перес предложил ПСЖ приобрести двух игроков "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил французскому ПСЖ приобрести двух игроков своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба заявил парижанам о своей готовности расстаться с полузащитником Иско и форвардом Каримом Бензема. Однако данное предложение не устроило руководство "красно-синих" - за первого была запрошена слишком высокая цена, а в подписании второго было отказано из-за его невнятных выступлений в текущем сезоне.

Напомним, Слуцкий считает, что ПСЖ был сильнее "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов