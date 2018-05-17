Перес предложил Зидану приобрести вингера ПСЖ
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану приобрести вингера ПСЖ Юлиана Дракслера.
Как стало известно испанской прессе, боссу королевского клуба импонирует игра 24-летнего немца. В случае, если наставник "сливочных" одобрит этот трансфер, Перес будет готов выделить на подписание игрока парижан 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Дракслер забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.
Напомним, "Реал" и "Бавария" могут обменяться игроками. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|37
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|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Леванте
|37
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20