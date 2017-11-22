Перес предложил Зидану список из пяти форвардов, которые могут усилить "Реал"

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино перес

Перес предложил Зидану список из пяти форвардов, которые могут усилить "Реал"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес составил список из пяти кандидатов, которые могут усилить линию атаки "сливочных".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба предложил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану определить необходимого ему игрока из числа Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Мауро Икарди ("Интер"), Тимо Вернера ("РБ Лейпциг") и Андреа Белотти ("Торино").

Напомним, "Реал" может совершить мегаобмен игроками с "Челси". | soccernews.ru

комментарии
Эльдар

не надо было продавать Морату чет эти лучше него

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Пьянь

Да, продажа Мората это адский фэйл. В последнее время казалось, что Перес поумнел, но лето показало, что нет, он все тот же.

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