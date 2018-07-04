Перес предпочитает продать Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предпочитает продать ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба больше склоняется к обмену 33-летнего португальца на форварда "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, нежели его трансферу в туринский "Ювентус".

Напомним, "Реал" готов рассмотреть предложение "Ювентуса" по Роналду. | soccernews.ru