Перес представил Зидану список из трех форвардов, которых он готов заполучить в "Реал" зимой

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес представил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану список из трех форвардов, которых он готов заполучить в клуб в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист босса "сливочных" вошли Эдинсон Кавани (ПСЖ), Алексис Санчес ("Арсенал") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд). При этом в случае отказа Зидана от покупки нового нападающего Перес не будет предпринимать действий по усилению атаки "Реала".

Напомним, Рамос рассказал о своей роли в назначении Зидана главным тренером "Реала". | soccernews.ru