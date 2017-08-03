Перес предвидел ситуацию с Неймаром?

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Перес предвидел ситуацию с Неймаром?Суммы отступных, которые прописаны в контракта ведущих игроков мадридского "Реала", свидетельствуют о том, что менеджмент королевского клуба заблаговременно постарался исключить ситуацию, которая постигла каталонскую "Барселону" с ее форвардом Неймаром.

Как информирует sport.es, наименьшую клаусулу среди игроков основного состава "сливочных" имеет Иско - 150 миллионов евро. Выше него расположились: Каземиро, Кейлор Навас, Рафаэль Варан, Серхио Рамос и Марсело - 200 миллионов евро; Марко Асенсио и Дани Карвахаль - 350 миллионов евро; Тони Кроос, Лука Модрич и Дани Себальос - 500 миллионов евро; Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл - 1 миллиард евро.

Напомним, Иско может покинуть "Реал". | soccernews.ru

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