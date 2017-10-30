Перес пригрозил Зидану выйти на трансферный рынок зимой

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пригрозил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану выйти на трансферный рынок в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" не раз заявлял, что он доволен имеющимся в его распоряжении составом, поэтому он не видит необходимости в его укреплении в январе. Однако босс королевского клуба уже предупредил французского специалиста, что зимой он будет готов приобрести центрального защитника и форварда, если команду продолжит лихорадить в оставшихся матчах в текущем году.

Напомним, Зидан одобрил приобретение трех звезд АПЛ. | soccernews.ru