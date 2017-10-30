Перес пригрозил Зидану выйти на трансферный рынок зимой

Теги флорентино пересреал мадридзинедин зидан

Перес пригрозил Зидану выйти на трансферный рынок зимойПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес пригрозил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану выйти на трансферный рынок в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" не раз заявлял, что он доволен имеющимся в его распоряжении составом, поэтому он не видит необходимости в его укреплении в январе. Однако босс королевского клуба уже предупредил французского специалиста, что зимой он будет готов приобрести центрального защитника и форварда, если команду продолжит лихорадить в оставшихся матчах в текущем году.

Напомним, Зидан одобрил приобретение трех звезд АПЛ. | soccernews.ru

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