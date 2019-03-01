Перес принял громкое решение по Бэйлу

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Перес принял громкое решение по Бэйлу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял громкое решение по будущему вингера Гарета Бэйла, сообщает AS.

По сведениям издания, летом босс королевского клуба собирается выставить 29-летнего валлийца на трансфер.

Перес разочарован отношением футболиста к ценностям "бланкос". Кроме того, поступки флангового нападающего в последнее время вызывают много вопросов.

Стоит отметить, что не блистает Бэйл и на поле. В текущем сезоне он забил всего 13 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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