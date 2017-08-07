Перес: "Продать Роналду? Никогда"

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Перес: "Продать Роналду? Никогда"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес исключил продажу ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

"Продать РоналдуНикогда. Мы не продадим Криштиану даже, если за него предложат заплатить золотом. Только большие игроки способны приносить огромный доход", - приводит слова босса королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес готов удовлетворить трансферную просьбу Зидана. | soccernews.ru

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