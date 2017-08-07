Перес: "Продать Роналду? Никогда"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес исключил продажу ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

" Продать Роналду ? Никогда. Мы н е продадим Криштиану даже, если за него предложат заплатить золотом. Только большие игроки способны приносить огромный доход ", - приводит слова босса королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес готов удовлетворить трансферную просьбу Зидана. | soccernews.ru