Перес продвигает свою кандидатуру потенциальной замены для Модрича в "Реале"

Теги реал мадридфлорентино перескристиан эриксенлука модрич

Перес продвигает свою кандидатуру потенциальной замены для Модрича в "Реале"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продвигает свою кандидатуру потенциальной замены для ведущего игрока средней линии своей команды Луки Модрича.

Так, по сведениям Football Espana, идеальной альтернативой хорвату босс королевского видит полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Предпринять попытки заполучить датчанина Перес будет готов, если Модрич таки решит сменить команду этим летом.

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