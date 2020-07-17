Перес прокомментировал будущее Серхио Рамоса в "Реале"

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Перес прокомментировал будущее Серхио Рамоса в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заверил, что капитан команды Серхио Рамос останется на "Сантьяго Бернабеу" до конца карьеры. 

"Он навсегда останется в "Реале". Можете не переживать по этому поводу. Рамос - наш капитан и выдающийся лидер, который гонит команду вперёд", - сказал Перес.

Следующим летом истекает контракт испанского защитника с королевским клубом и стороны пока не могут договориться о его продлении.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В текущем сезоне игрок забил 12 голов и сделал 1 ассист в 43 матчах.

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