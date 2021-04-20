Перес прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса

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Перес прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса

Фото Football Espana

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделал заявление о будущем капитана команды Серхио Рамоса.

"Я люблю Рамоса, но у "Реала" очень плохое финансовое положение. Никто не вкладывает деньги в клуб. Покинет ли он команду? Я этого не говорил... Многое может произойти. Мы вернёмся к этому вопросу в конце сезона", - сказал Перес в интервью El Chiringuito.

Напомним, что контракт Рамоса с "Реалом" истекает в июне этого года.

Ранее сообщалось, что "бланкос" предлагают 35-летнему защитнику соглашение на один год с уменьшением зарплаты. Сам футболист не хочет терять в деньгах и рассчитывает на более длительный срок договора.

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