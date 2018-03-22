Перес прокомментировал слова Сколари о проявленной заинтересованности Роналду жизнью в Китае

Теги реал мадридфлорентино перескриштиану роналду

Перес прокомментировал слова Сколари о проявленной заинтересованности Роналду жизнью в КитаеПрезидент мадридского "Реала" Флоренино Перес прокомментировал слова известного бразильского тренера Луиса Фелипе Сколари о проявленной заинтересованности форварда королевского клуба Криштиану Роналду жизнью в Китае.

"Я не знаю, что он в действительности спрашивал. Но если бы у меня был друг, который работал в Гонконге, я бы тоже спросил его, как там жизнь. В действительности же мы не знаем, что он спрашивал на самом деле", - приводит слова Переса Le 10 Sport.

Напомним, Роналду одобрил трансфер Салаха. | soccernews.ru

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