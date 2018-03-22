Перес прокомментировал слова Сколари о проявленной заинтересованности Роналду жизнью в Китае

Президент мадридского "Реала" Флоренино Перес прокомментировал слова известного бразильского тренера Луиса Фелипе Сколари о проявленной заинтересованности форварда королевского клуба Криштиану Роналду жизнью в Китае.

" Я не знаю, что он в действительности спрашивал. Но если бы у меня был друг, который работал в Гонконге, я бы тоже спросил его, как там жизнь. В действительности же мы не знаем, что он спрашивал на самом деле ", - приводит слова Переса Le 10 Sport.

Напомним, Роналду одобрил трансфер Салаха. | soccernews.ru